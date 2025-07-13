Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nâzım Hikmet Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’ sergisini gezdi. Sergi, 9 Eylül'e kadar açık kalacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında usta sanatçının yaşamından ve eserlerinden esinlenerek hazırlanan ‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’ adlı sergiyi gezdi.

Nâzım Hikmet’in çok yönlü sanat hayatına ve politik duruşuna odaklanan sergi, Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde, Savaş Çekiç’in mekân tasarımı ve Nejat Biçen’in iletişim tasarımıyla hayata geçirildi. İki bölümden oluşan serginin Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde yer alan kısmı TÜSTAV, Nâzım Hikmet Vakfı ve Piraye Koleksiyonu’nun katkılarıyla hazırlandı.

Sergide, Nâzım’ın şiirden tiyatroya, romandan sinemaya ve resme uzanan üretimleri, hayatına dair kronolojik bilgiler ve görsellerle birlikte belgesel bir anlatımla izleyiciye sunuldu. Serginin Tayyare Kültür Merkezi’ndeki bölümde ise Nâzım Hikmet’le düşünsel ya da duygusal bağ kuran sanatçıların eserleri yer alıyor. Eserlerin büyük kısmı Ahmet Merey Koleksiyonu’ndan oluşurken, Nâzım’ın yeğeni Ayşe Yaltırım’ın da aralarında bulunduğu dört sanatçının çalışmaları koleksiyon dışından eklenerek sergiyi zenginleştiriyor. Sergi, 9 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Başkan Mustafa Bozbey, serginin küratörü Emre Zeytinoğlu ile birlikte iki sergiyi de gezerek izlenime sunulan eserleri dikkatle inceledi.

Sergiyle birlikte usta şairin yaşam öyküsünün Bursalılarla bir kez daha buluştuğunu söyleyen Başkan Bozbey, tüm vatandaşları Nâzım Hikmet’in ender görülen fotoğraflarının da yer aldığı sergiyi gezmeye davet etti.

Farklı sanatçılar tarafından yapılan Nâzım portrelerinin de sergiye değer kattığını belirten Başkan Bozbey, başta küratör Emre Zeytinoğlu olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkür etti.