Kocaeli'de Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerinde; 11-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sanat dolu üç gün geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında çocuk ve gençleri sanatla buluşturdu. 7-8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen “Çocuk ve Gençlerle Sanat Yolculuğu” etkinliği; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi önünde, 11-17 yaş arasındaki bireyleri sanatla bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında sanat eğitmeni Meryem Cineviz, çocuk ve gençlere seramik şekillendirme, cam boncuk kolye yapımı ve Kintsugi uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Sanat dolu üç gün geçiren çocuklar ve gençler, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda uygulamalar yapma imkânı buldular. Kendi elleriyle seramik şekillendiren katılımcılar, cam boncuklardan yaptıkları kolyelerle kendilerini ödüllendirdiler. Etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçiren bireyler, her yaz düzenlenen bu sanat dolu günler için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.

SANATLA İÇ İÇE BÜYÜYEN BİR NESİL

Gölcük’te gelecek nesilleri sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sanatla iç içe büyüyen bir Gölcük için çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.