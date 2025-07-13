Gezici Açıkhava Film Günleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda bu yıl da açık havada sinema keyfini ilçelere yayacak. Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını beyaz perdeye taşıyan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, 14 ilçede 17 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında İzmirlilerin beğenisine sunulacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gezici Açıkhava Film Günleri’yle bu yıl da İzmirlileri açık hava sinemasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçmişten bugüne milyonların sevgisini kazanan Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Cem Karaca’nın yaşamı, müziği ve hayat mücadelesini beyaz perdeyle buluşturan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, 14 ilçede halka açık ve ücretsiz gösterilecek. 17 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimler, saat 21.00’de başlayacak.

Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu otururken, oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Filmde, 8 Şubat 2004 tarihinde vefat eden ve geride Namus Belası, Tamirci Çırağı, Bu Son Olsun ve Resimdeki Gözyaşları gibi onlarca unutulmaz eser bırakan Cem Karaca’nın müzikle geçen 58 yıllık ömründeki başarıları, çatışmaları, aşkları ve iniş çıkışları gözler önüne seriliyor.

GÖSTERİM TAKVİMİ

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, 17 Temmuz’da Bergama Cumhuriyet Meydanı, 18 Temmuz’da Bayındır Kani Bey Parkı, 22 Temmuz’da Kınık Cumhuriyet Meydanı, 23 Temmuz’da Tire Gölet, 24 Temmuz’da Aliağa Demokrasi Meydanı, 29 Temmuz’da Menderes Amfi Tiyatro, 30’da Temmuz Buca Hasanağa Bahçesi Kaykay Pisti yanı, 5 Ağustos’ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı, 6 Ağustos’ta Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, 7 Ağustos’ta Selçuk Pazaryeri, 8 Ağustos’ta Dikili 75. Yıl Parkı, 14 Ağustos’ta Kiraz Cumhuriyet Meydanı, 15 Ağustos’ta Çiğli Kasaplar Meydanı ve 20 Ağustos’ta Karabağlar Kent Meydanı/Uğur Mumcu Parkı’nda gösterilecek.