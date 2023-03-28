Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları kaydetti; “Öncelikle Mübarek Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Bayburt AK Gençlik olarak önceki Ramazan aylarında olduğu gibi yine “iftara 5 kala” programlarımızla iftara geç kalan, seyir halinde olan vatandaşlarımızın oruçlarını açabilmeleri için hazırlamış olduğumuz paketleri şehrin belirli noktalarındaki geçiş güzergahlarında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.

Amacımız iftar vakti yolda olan vatandaşlarımızın oruçlarını açabilmelerini sağlamak. Her gün aksatmadan devam ettirdiğimiz bu çalışma bir AK Gençlik klasiği haline gelmiştir ve Ramazan boyunca da Allah’ın izni ile devam edeceğiz.” dedi.