Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara dijital dünyada rehberlik edecek “Benim Güvenli İnternetim” kitabı hazırladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internetin faydaları ve tehlikeleri konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla rehber niteliğinde hazırlanan “Benim Güvenli İnternetim” kitabını yayımladı.

“Benim Güvenli İnternetim" adlı dijital kitabın 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmalarını, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağda çocukların bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve oyun gibi alanlarda internetten aktif olarak yararlandığını ancak siber zorbalık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve yaşlarına uygun olmayan içerikler gibi tehlikelere maruz kalabildiklerini aktardı.

Hayatın en kıymetli hazine ve geleceğinin teminatı olan yavruları gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyanın tehditlerinden de korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, çocukların dijital dünya ve gerçek hayat arasında denge kurmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, bu konuda anne ve babaların da çocuklarının internet kullanımlarını bilinçli bir şekilde yönetmeleri konusunda rehberlik etmelerini önerdi.

Bakan Göktaş, yayımladıkları bu kitap ile birlikte ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirecekleri etkinliklere de yer verdiklerini belirterek, ekran dışı etkinliklere zaman ayırmalarını sağlamayı, dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki dengeyi kurmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukların interneti verimli bir şekilde kullanmalarının teşvik edildiği dijital kitapta çocuklara yönelik bilgiler, testler ve oyunlar yer alıyor.

“Benim Güvenli İnternetim” kitabına ulşamk için tıklayabilirsiniz.