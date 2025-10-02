Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir taciz davasına müdahil olmadığı iddialarını yalanladı. Bakanlık, tahliye kararına 14 Ağustos 2025’te itiraz ettiğini, temyiz sürecini takip ettiğini duyurdu. “Yalan haberlere karşı yasal haklarımızı kullanacağız,” denildi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan “Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaları “mesnetsiz” olarak nitelendirdi ve kamuoyunu bilgilendirdi.Bakanlık, ilgili davaya müdahil olduğunu, tahliye kararına 14 Ağustos 2025’te itiraz ettiğini ve devam eden temyiz sürecini yakından takip ettiğini vurguladı.

Açıklamada, “Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

Bakanlık, hiçbir talep beklemeden ve tarafların kimliğine bakmaksızın tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya devam edeceğini belirterek, “Mağdurların yanında yer almayı sürdüreceğiz. Söz konusu yalan haberlere karşı yasal haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.