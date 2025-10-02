Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü’nde İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin ellerinden toprağa can suyu taşıdığı bir etkinlik düzenledi. Huzurevi sakinleri, kendi elleriyle fide dikerek doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde kalan yaşlılar, doğayla iç içe bir aktivite gerçekleştirerek hem keyifli vakit geçirdi hem de toprağa emek vermenin mutluluğunu yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, huzurevi sakinleri bahçede kendileri için hazırlanan alanda fide ve tohumları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri, büyük bir heyecanla marul, lahana ve patlıcan gibi bitki fidelerini özenle dikti.

Toprağa dokunmanın mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinleri, ektikleri fidanlara ve tohumlara kendi elleriyle can suyu verdi. Huzurevi sakinleri, bitkilerin bakımını da kendileri yaparak, kendi elleriyle yetiştirdikleri bitkileri tüketecekler.