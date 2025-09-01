Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayeti merkezi Celalabad yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzlerce ölü ve yaralnın olduğu deprem, Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde ciddi yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği depremle ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, felaketin boyutlarını yoksulluk, kötü ekonomi, eğitimsizlik ve kadercilikle bağdaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde, Celalabad’a 27 km uzaklıkta ve 8 km derinliğinde dün gece saat 23.47 itibariyle meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, birçok yapıyı yerle bir ederek en az 600'ü aşan can kaybına ve bin ağır yaralıya yol açtı.

Depremin Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde ciddi yıkıma yol açtığı, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği belirtildi.

Earthquake Network, Afganistan'a 25 km uzaklıkta, merkez üssü Asadabad olan 6.0 büyüklüğündeki depremin sarsıntı haritasını yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği, dün geceki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirttiği paylaşımında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Afgan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye bölgeden gelen haberleri yakından takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/TC_KabilBE/status/1962395042565304557

Birleşmiş Milletler ailesinin Afganistan'daki çalışmalarını yürüten UN Afghanistan ekibi ve Afgan Kızılay Derneği de ise sahada acil yardım ve yaşam kurtarma desteğini sürdürüyor.

Ekipler hastanelerde ve sağlık tesislerinde yaralıların tedavisini desteklemek ve acil sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek için saha çalışmasında bulunuyor.

https://twitter.com/WHOAfghanistan/status/1962403424571433384

Afganistan Milli Savunma Bakanlığı da, ülkenin doğu illerindeki depremden etkilenen vatandaşlara, Ulusal İslam Ordusu'na bağlı kurtarma ekiplerinin ulaştığını ve yardım ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

https://twitter.com/ARCSAfghanistan/status/1962374267913269439

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN’DAN AFGANİSTAN DEPREMİ YORUMU: “YOKSULLUK, KÖTÜ YÖNETİM VE EĞİTİMSİZLİK FELAKETİ ARTIRIYOR”

Bu arada Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımında felaketin nedenlerini yoksulluk, bozuk ekonomi, zayıf eğitim sistemi, kadercilik ve ülkenin kötü yönetimine bağladı.

Prof. Dr. Ercan, “Gelişmiş ülkelerde bu büyüklükte bir depremde gülüşülürken, bizde yeni fay keşifleri, ‘ben demiştim’ haberleri, depremde ölenlere şehitlik payesi ve bilimden uzak yaklaşımlar öne çıkıyor. Halkın ‘deprem olmasın’ duaları yerine bilim ve teknolojiye dayalı ilerleme gerekiyor. Ah, bir anlayabilsek!” dedi.

Paylaşımında, sismoloji bilgisi olmayanların “deprem kâhini” gibi sunulmasını ve kaderci yaklaşımları eleştiren Prof. Dr. Ercan, bilimsel ilerlemenin önemine vurgu yaptı.