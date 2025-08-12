Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği Alacaatlı köyünde konteyner kurulumları sürüyor. Şu ana kadar 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ekiplerinin yıkık ve ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlar için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı’nın Alacaatlı köyünde depremzedeler için konteyner kurulumlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını belirterek, "Yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi. Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bakan Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, köyde 9 binanın yıkıldığı, bunlardan 2’sinin ev, 7’sinin metruk bina olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1955176846078742800

Bakan Yerlikaya, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.