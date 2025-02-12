Cumhurbaşkanı Erdoğan için görev yapan polis memuruna bere ve atkı veren öğrenci, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman tarafından ağırlandı.ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için görev yapan bir polis memuruna bere ve atkı hediye eden 5. sınıf öğrencisi Mustafa Oktay Düzen, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman tarafından makamında ağırlandı.

Gösterdiği anlamlı ve duyarlı davranış nedeniyle takdir toplayan küçük Mustafa, İl Emniyet Müdürü Uzman’ın daveti üzerine ailesiyle birlikte Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Ziyarette Emniyet Müdürü Alper Uzman, Mustafa’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek kendisine Türk bayrağı ve bir çanta hediye etti.

Emniyet Müdürü Uzman, Mustafa’nın davranışının hem polis teşkilatı hem de toplum için anlamlı olduğunu belirterek, “Bu tür küçük ama yürekten gelen jestler bizleri derinden etkiliyor. Mustafa gibi çocuklarımızın duyarlılığı, bizlere moral ve motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

Mustafa ise, “Polis amcalarımız bizler için çalışıyor, ben de onları düşündüğüm için bu küçük hediyeyi verdim,” dedşç

Adıyaman Emniyeti'ndeki duygulandıran ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Bu anlamlı an, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.