Adana Büyükşehir Belediyesi, sokak canlıları sorununun insani çözümü için bütün gücüyle çaba harcamaya devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Modern Hayvan Barınağı’nın kapasitesini iki katına çıkaracak ek tesisin temeli, Çukurova İlçesi Söğütlü Mahallesi’nde yoğun katılım ve coşkuyla atıldı.ADANA (İGFA) - Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, Adana Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, hayvanseverler ve Adanalılar katıldı.

YANİ YASA İŞLERİ ÇOK DAHA KÖTÜ HALE GETİRDİ

Temel Atma Töreni’nin ilk konuşmasını yapan Nihat Köse, eski yasadan şikayet ettiklerini ancak çıkarılan yeni yasayla işlerin çok daha kötü hale geldiğini söyledi. Yeni yasanın çözüm üretmek şöyle dursun, sorunu çok daha büyüttüğünü belirten Köse, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım bu işe emek veriyor, elinden geleni yapıyor. Ona emekleri ve çabası için şükranlarımı sunuyorum. Barınakta çalışan veteriner arkadaşlarımın da cansiperane çalıştığını beliyorum. İlçe belediye başkanlarımız da bu işin çözümü konusunda çaba harcamalı” dedi.

ZEYDAN BAŞKANIMDAN HELALLİK İSTİYORUM

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık da katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yıllar önce Başkan Zeydan Karalar’ı başkanlık koltuğunun değiştiremediği isim olarak gördüğünü söylediğini ifade etti. Nesrin Çıtırık şöyle devam etti: “Ben sizden ve hayvan barınağında görev yapan ekibinizden helallik istiyorum. Biz yıllarca Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine çok geldik. Çünkü ilçeler görev yapmıyordu. Siz bütün yükü taşıdınız. Başkan Zeydan Karalar’a; yaşatmayı seçtiği için, Türkiye’nin pek çok belediyesi gibi öldürmeyi seçmediği için, insanın da hayvanın da güvenliğini düşünerek, katliam kanununa rağmen, olabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştığı için çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun, yolunuz açık olsun. İlçe belediye başkanlarımıza da en kısa sürede bakımevlerini oluşturmaları konusunda çağrı yapıyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi, sokak canlılarıyla ilgili faaliyetlerinde Türkiye’nin en insani hizmetini veren belediye. Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ndeki veterinerlerimizin her biri, Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerini yönetebilecek bilgi birikimine sahip. Öldürmeyi değil yaşatmayı seçtiği için Zeydan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

KISIRLAŞTIRMA YILLIK 30 BİNE ÇIKMALI, BUNUN İÇİN HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

İlçe belediye başkanları ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan Başkan Zeydan Karalar, bütün engelleme çabalarına rağmen halka hizmeti her kulvarda sürdüreceklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Sokak canlılarının ve vatandaşlarımızın korunması için yapılması gereken çok işi var. Konuyla ilgili çıkarılan yeni yasa; hem sokak canlılarının hem de insanlarımızın güvenliğini koruyamayacak nitelikte. Biz geçmişte 3 bin olan yıllık kısırlaştırma sayısını 10 bine çıkardık ama ilçe belediyelerimizle birlikte en az 25 bin olması gerektiğini dile getirdik. Bu sayıyı 30 bine çıkardığımız zaman da 3-4 yıl içinde sokak canlıları popülasyonunu aşağıya çekebileceğimizi ve böylece hem sokak canlılarımızın hem de insanımızın güvenliği açısından sorunların azalacağını söylemiştik. Yeni yasaya göre sokak canlısını kısırlaştırıp bırakmamamız gerektiği belirtiliyor. Biz bugüne kadar 10 bin canı sahiplendirdik. 100 bin canı, 150 bin canı sahiplendirmek mümkün olmuyor. Barınakları, bakımevlerini ne kadar büyütürseniz büyütün bu kadar çok sokak canını tutamazsınız. Bizim şu anda faaliyetteki barınağımızın kapasitesi 5 bin ama bu durumda birbirlerine zarar verdikleri için 4 binle sınırlı tutuyoruz. Temelini attığımız tesisle kapasiteyi bir o kadar daha artıracağız. Gururla söyleyebilirim ki; ek tesis tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve en modern barınağına sahip olacağız. Emrah Başkan Çukurova’da bitiriyor hazırlıklarını, birlikte bir barınak açacağız. İlçe belediyelerimizin hepsi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yer tahsisi talebinde bulundu. Yer sağlandığında hepsi barınak yapacak. Biz Yüce Rabbimizin yarattığı her canlıya değer veririz. Bize ne kadar yüklerlerse yüklesinler, vatandaşın ihtiyacı neyse biz onu kaldırırız.”

Mevcut tesisin 70 dekar alanda kurulu olduğunu ve yeni tesisle birlikte toplam alanın 110 dekara çıkacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 16 veteriner hekim, 12 veteriner sağlık teknikeri ve toplamda 120 personel olan sayının da yeni tesisin hizmete girmesiyle artacağını açıkladı.

“Bugün bir tesis açmıyoruz, aynı zamanda kentin vicdanına ve merhametine de merhem sürüyoruz” diyen Başkan Zeydan Karalar, bir şehirde hayvanlar güvendeyse insanların da güvende olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Hayvan Barınağı Ek Binası’nın temeli atıldı.