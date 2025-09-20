Adana Büyükşehir Belediyesi’nce kırsalda kadının güçlendirilmesine dair yeni projeler hayata geçiriliyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Tarımsal Kalkınma Hizmetler Daire Başkanlığı; “Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” mottosuyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kozan’ın Çulluuşağı Mahallesi’nde başlatılan proje kapsamında kadınlara akzambak (Lilium Candidum) yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.

13 kadına toplam 23 bin 400 adet soğan dağıtıldı. Üç yıl sürecek planlama ile akzambak üretiminin ihracat seviyesine ulaşması ve 5 kat artması hedefleniyor.

Akzambak, hem süs bitkisi hem de kozmetik ve parfümeri sektörlerinde kullanılan değerli bir ürün. Bu sayede kadınların düşük maliyetle yüksek gelir elde etmesi, ürünün de bölgeye özgü bir marka haline gelmesi amaçlanıyor.

KADINLAR ÜRETİME KATILACAK; HEM KADIN HEM TOPLUM GÜÇLENECEK

Proje, kadınların üretime katılımını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi, kooperatifleşme yoluyla yerel ekonomiye katkı sunmayı ve kırsalda sürdürülebilir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların üretim süreçlerine katılımının artırılması, sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmalarının desteklenmesi ve kırsalda alternatif geçim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.