Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Karataş ilçesinde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş’ı makamında ziyaret eden Güngör Geçer, ilçenin ihtiyaçları ve hayata geçirilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Karataş ASKİ şantiyesini ziyaret ederek personelle bir araya gelen Güngör Geçer, ASKİ’nin Karataş’ta gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Güngör Geçer Karataş Su Ürünleri Av Sezonu açılışında balıkçıların vira bismillah heyecanına da ortak oldu.

Güngör Geçer, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı programda, “Denizlerimizin bereketini sofralarımıza taşıyan balıkçı kardeşlerimize bol kazançlı, kazasız, bereketli bir sezon diliyorum” dedi.