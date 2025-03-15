Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi’nde başladığı ve Spor Kenti Adana yaratma amacıyla gerçekleştirdiği; spora, özellikle amatör spora ve altyapı faaliyetlerine verdiği desteği artırarak sürdürüyor.

ADANA (İGFA) - 432 Amatör Spor Kulübü’ne yapılan 14 milyon 500 bin liralık nakdi destek nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda tören gerçekleştirildi.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kamber, Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Sümer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Adana Şubesi yöneticileri ile Adana’da faaliyet gösteren çok sayıda spor branşının il temsilcileri, engelli sporunun önde gelen kulüplerinin yönetici ve sporcuları ile antrenör ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

SPOR KÖTÜ ALIŞKANLIKLARININ PANZEHRİDİR

Konuşmasına; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Öder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözlerini aktararak başlayan Başkan Zeydan Karalar, sporun aynı zamanda kötü alışkanlıkların, uyuşturucu ve benzer bağımlılıkların panzehri olduğunu anlattı. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Biz Seyhan’da göreve başladığımız andan itibaren spora çok önem verdik. Seyhan’ı çok ciddi spor ilçesi yaptık. Önemli takımlara, önemli sporcular yetiştirip verdik, önemli şampiyonlar çıkardık. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde de sporu seven, işini severek yapan bürokrat ve çalışanlarımızla tempoyu artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Böyle olunca arkasından güzellikler geliyor. Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiririz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası. 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Amatör spor takımlarımızın kullandığı sahaların düzenli olarak bakımını, onarımını gerçekleştiriyoruz.”

SPOR TURİZMİ GELİŞİYOR

Yeşilay ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole de değinen, bağımlılıkla mücadele merkezi inşa edeceklerini ve burada gençlerin spor yaparak, enerjilerini atma olanağı bulacağını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, Adana’daki uluslararası spor etkinliklerine dünyanın ve ülkenin birçok noktasından sporcunun katıldığını, spor turizminin giderek geliştiğini bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin spor organizasyonlarının her yıl daha coşkulu, renkli ve yoğun katılımla gerçekleştiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, bunda yapılan organizasyonlar kadar, Adanalının misafirperverliğinin de etkisi olduğunu vurguladı.

HALKIMIZI VE ŞEHRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin silkelendiğini ve iki ayda 961 milyon lira para kesildiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Biz her şeye rağmen halkımıza hizmetimizi, desteğimizi sürdürüyoruz. Bu bizim iyi yönetim biçimimizden kaynaklanıyor. Nasıl ilk göreve geldiğimizde gelirimizin 4 katı borç devralıp, sorunları çözdüysek, bunu da çözüyoruz. Yaptığınız işi severseniz, içten, kalpten yaparsanız sonunda başarı gelir. Biz hem hizmet ettiğimiz insanları hem de memleketimizi çok seviyoruz.” dedi.

BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE GÜÇLERİ YETMEYECEK

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyet sayesinde, ülkenin etrafı savaşlarla, acılarla, kanla çevriliyken, barış içinde yaşandığını bildiren Başkan Zeydan Karalar, “Bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye güçleri yetmeyecek. Önce Allah’a, sonra milletime bu konuda güveniyorum” dedi.