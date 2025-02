Amerika'da Ülker markasıyla satılan 6 farklı atıştırmalık ürününde alerjen beyanı eksikliği tespit edildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) uyarısıyla bu ürünler 35 eyalette geri çağrıldı. Ürünlerin alerjisi olanlar için ciddi sağlık riski taşıdığı belirtildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 Şubat'ta ZB Importing LLC tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Ülker markalı atıştırmalıkların geri çağrıldığını duyurdu.

Şirket, altı farklı üründeki etiket hataları ve eksik alerjen beyanları nedeniyle söz konusu ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. Geri çağrılan ürünler arasında, buğday, süt ve yumurta gibi yaygın alerjenlerin doğru şekilde etiketlenmediği paketler bulunduğu belirtildi. Yanlış etiketlemenin, bu alerjenlere karşı hassasiyeti olan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği ifade edildi.

ZB Importing LLC'nin açıklamasına göre, hatalı etiketleme, bir tüketicinin alerjik reaksiyon göstermesinin ardından fark edildi.

ABDPost.Com'a göre şirket, tedarikçileriyle işbirliği yaparak etiketleme süreçlerini daha güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Çilekli mini keklerden fındıklı gofretlere kadar geniş bir yelpazede yer alan ürünler şu şekilde:

Kekstra Mini (Çilekli) – Pembe-mavi folyo paket, 5,3 ons, beyan edilmemiş süt alerjeni.

Rulokat Fındıklı Gofret – Kahverengi ve altın renkli plastik silindirde, 6 ons, beyan edilmemiş yumurta alerjeni.

Dankek Rulo Pasta (Çilekli) – Sarı-pembe folyo paket, 8,3 ons, beyan edilmemiş süt alerjeni.

Biskrem (Kakaolu Bisküvili) – Siyah folyo paket, 10,6 ons, beyan edilmemiş buğday ve yumurta alerjeni.

Dankek Rulo Pasta (Çikolatalı) – Kahverengi-gri folyo paket, 3 ons, beyan edilmemiş yumurta alerjeni.

Söz konusu habere göre geri çağrılan ürünlerin, Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Colorado, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Nebraska, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin ve West Virginia eyaletlerinde ve Kanada'nın Ontario eyaletinde satışa sunulduğu bildirildi.

FDA ve ZB Importing LLC, alerjisi olan kişilerin bu ürünleri tükettikleri takdirde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceklerini belirterek, ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.