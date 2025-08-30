Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle faaliyet gösteren ücretsiz yarı zamanlı oyun odaları yeni dönem için kapılarını açıyor.

ANKARA (İGFA) - ABB ile UNICEF iş birliğinde, “Yerelde Erken Çocukluk Eğitimi Destek Projesi” kapsamında 2020, 2021 ve 2022 doğumlu çocukların faydalanabileceği ücretsiz yarı zamanlı oyun odaları hizmet vermeye devam ediyor.

EĞİTİM, GIDA VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Çankaya, Altındağ, Polatlı, Yenimahalle, Elmadağ, Sincan, Mamak, Keçiören, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan oyun odaları, Kadın Lokalleri, Çocuk Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Toplam 18 merkezde sabah ve öğle gruplarıyla birlikte açılan 23 oyun odasında çocuklara hem erken çocukluk eğitimi hem de ücretsiz gıda ve kırtasiye desteği veriliyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Oyun odaları için kayıtlar, 26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başladı.