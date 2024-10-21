A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ve Almanya maçı kamp kadrosu açıklandıANKARA (İGFA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta 7 Kasım'da Avusturya ile deplasmanda ve 10 Kasım'da Ankara'da Almanya ile oynayacağı maçların kamp kadrosu açıklandı.

THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek olan Başantrenör Daniel GordoRios yönetimindeki Milli Takımımız, 4 Kasım tarihinde Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde toplanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı ilk maç Bregenz kenti HandballarenaRieden-Vorkloster'de saat 20.00'de (TSİ) başlayacak. 10 Kasım'da THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak Almanya müsabakası ise saat 17.10'de başlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Hazırlık Kampı Kadrosu: Kaleci : Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş JK), Mehmet Emre (Nilüfer Belediye)

Sol Kanat : Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş JK)

Sol Oyun Kurucu : Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş JK)

Orta Oyun Kurucu : Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu : Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş JK)

Sağ Kanat : Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş JK), Görkem Biçer (Nilüfer Belediye)

Pivot :İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş JK)

Teknik Kadro : Bora Serter (İdari Menajer), Daniel Gordo Rio (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Taha Yeşiltepe (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör)

A Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup maç tarihleri şöyle;

7 Kasım 2024 Saat: 20:00 (TSİ), HandballarenaRieden-Vorkloster /Bregenz / Avusturya

Avusturya - Türkiye

10 Kasım 2024 Saat: 17:10 (TSİ), Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu / Ankara

Türkiye- Almanya

12/13 Mart 2025

Türkiye- İsviçre

15/16 Mart 2025

İsviçre-Türkiye

7/8 Mayıs 2025

Türkiye- Avusturya

11 Mayıs 2025

Almanya- Türkiye

EHF Erkekler EURO 2026 Eleme Grupları şöyle:

1. Grup: Slovenya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Estonya

2. Grup: Macaristan, Karadağ, Slovakya, Finlandiya

3. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan

4. Grup: İspanya, Sırbistan, İtalya, Letonya

5. Grup: Hırvatistan, Çekya, Belçika, Lüksemburg

6. Grup: Hollanda, Faroe Adaları, Ukrayna, Kosova

7. Grup: Almanya, Avusturya, İsviçre, Türkiye

8. Grup: Portekiz, Polonya, Romanya, İsrail

24 takımın yer alacağı EHF Erkekler EURO 2026 final turnuvasına Danimarka, İsveç ve Norveç ev sahipliği yapıyor. Organizasyonu düzenleyen üç ülke ve son şampiyon Fransa, doğrudan final turnuvasına katılmaya hak kazandı. Her biri dörder takımdan oluşan sekiz grupta yer alan 32 takım, kalan 20 takımı belirlemek için mücadele edecek. Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü takım da final turnuvasına katılabilecek.

Üçüncü sıradaki takımların grup birinci ve ikinci sıradaki iki takımla yaptığı dört maçın sonuçlarına göre en iyi üçüncüler belirlenecek. Grup dördüncüsü olan takımlarla oynanan iki maç sonucu dikkate alınmayacak. Erkekler EHF EURO 2026 Elemeleri'nde dördüncü sıradaki takımlardan en düşük sıradaki dört takım, Erkekler EHF EURO 2028 Elemeleri'nin Yükselme Turu'nda mücadele edecek.