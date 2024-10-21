Bursada Bugün adlı internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Aysın Komitgan'ın Günaysın programında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ölüm haberiyle ilgili söylemleri ardından kurumla ilişiği kesildi. BURSA (İGFA) - Açıklama, Bursada Bugün internet sitesinden geldi.

Günaysın programında kullandığı kabul edilemez açıklamalarından ötürü program sunucusu Aysın Komitgan'ın kurumla ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Röportaj sırasında kullandığı kabul edilemez açıklamalarından dolayı program sunucusu Aysın Komitgan'ın kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.