Irak'ın kuzeyinde Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesbından Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Paylaşımda ayrıca "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz. " ifadelerine yer verildi.
9 terörist etkisiz!
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