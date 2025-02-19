Irak'ın kuzeyinde Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesbından Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Paylaşımda ayrıca "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz. " ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1892108786715738194