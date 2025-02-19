Ankara Keçiören Belediyesi il genelinde etkili olması beklenen kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için teyakkuza geçti.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte hazırlıklarını tamamlayan yetkililer 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit, 6 greyder ve 415 personelle karla mücadele edecek. Keçiören’in 51 mahallesinde yürütülecek eş zamanlı kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları ile trafik ve yaya güvenliği sağlanacak. Karla mücadele ekipleri herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek için vardiyalı sistemle çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

HERHANGİ BİR MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

Kar yağışına karşı hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “İlçemizde olası kar yağışı anında veya sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz teyakkuzda” dedi.