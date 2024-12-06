Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 6.’sını düzenlediği Yenileşim Ödülleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Büyük Ödülü bu yıl İbraş Kauçuk A.Ş.'nin oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da faaliyet gösteren kurumların, yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmayı amaçlayan Yenileşim Ödül süreci düzenlenen törenle sona erdi.

2013 yılından beri, iki yılda bir verilen Yenileşim Ödüllerinde Büyük Ödül’ün bu yılki sahibi İbraş Kauçuk A.Ş. oldu.

Ödülü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’dan alan İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar aldı.

Tören de ayrıca ayrıca kategori ödüllerine 3 firma layık görülürken iki firmaya da Yenileşime Gönül Veren Ödülü verildi.

Yenileşim Ödüllerinin “Çalışanların Yönetimi” kategorisinde, Borusan Port’tan Rabia Çavuşoğlu, Kazım Keskin, Burkay Şahan ve Buket Özgüç, “Süreç Yönetimi” kategorisinde Korteks A.Ş. adına Genel Müdür Barış Mert, “Liderlik” kategorisinde de Sina Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş (Nilüfer Doruk Hastanesi) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, ödüllerini yine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’dan aldılar.

Yenileşime Gönül Verenler ödülünü ise Gökçelik A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras ve Bursa Beton adına Genel Müdür Barbaros Onural’a BUSİAD Başkanı Küçükkayalar verdi.