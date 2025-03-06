Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 5 kanser ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan paylaşımında hastalara şifa dileyerek, geri ödeme listesine alınan kanser ilaçlarını da paylaştı.
İlaçlar arasında; Multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeoid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.????
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/QS7g9GoGbC — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 6, 2025