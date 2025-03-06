Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 5 kanser ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında hastalara şifa dileyerek, geri ödeme listesine alınan kanser ilaçlarını da paylaştı.

İlaçlar arasında; Multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeoid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer alıyor.