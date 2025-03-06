Aselsan'ın geliştirdiği zorlu koşullarda görev yapmak üzere, yüksek kabiliyetli sensörler ve görüntü işleme algoritmalarıyla göz dolduran DRAGONEYE-2 Termal Kamera'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca kabul faaliyeti tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyada adından söz ettiren yerli ve millî savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı daha da artıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda “Dragoneye-2 Termal Kamera”nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlandığı duyuruldu.

Yüksek performanslı termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçer sayesinde gece-gündüz ve olumsuz hava koşullarında keşif ve gözetleme imkânı sunan sistem askeri koşullara dayanıklı, uzun menzilli, modern bir elektro-optik sensör sistemi olarak öne çıkıyor.

Sistemin, sınır gözetleme, sahil güvenlik, keşif, durumsal farkındalık, uzun mesafe gözetleme, emniyet gibi kullanım alanları bulunuyor.

İŞTE DRAGONEYE-2 KABİLİYETLERİ...

- Orta Dalga Kızılötesi (MWIR) Sensör

- HD Renkli TV

- Sürekli Zoom Yeteneği

- Lazer Mesafe Ölçer (LMÖ)

- Manyetik Pusula ve GPS Entegrasyonu

- Ethernet Altyapısı

- Motor Kontrollü Odak, Bakış Açısı ve Zoom Ayarları

- Dijital Video Çıkışı

- Otomatik Hareket Algılama

- Otomatik Görüntü İşleme ve İyileştirme

- Gerçek Zamanlı Hedef Koordinat Hesaplamaları

- Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü

- -32°C ile +55°C Arasında Çalışma Sıcaklığı