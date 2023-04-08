TÜBİTAK 2204-A lise öğrencilerini kapsayan araştırma projeleri yarışmasına başvuru yapan ve ilimizi Erzurum Bölge Finali'nde temsil eden okullardan Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi coğrafya alanındaki "Bayburt doğa tarihi müzesi" projesiyle bölge 1.si olurken Bayburt Fen Lisesi de kimya alanındaki "Bayburt taşı tozu ve polistirendon sol-jel yöntemi ile didrofobik aerojel poliaerojel kompozit yalıtım malzemesi üretimi" projesiyle bölgede 1. olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.

Fen Lisesi, diğer çalışması olan matematik alanındaki "hokey sopası eşitliğine geometrik yaklaşımlı kanıt" projesiyle bölge 2.si olurken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fizik alanındaki "enerji dolu yollar ile durmak yok yola devam" projesiyle bölgede 3.lük elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya yurdumuzun dört bir yanından başvurular olmuş ve farklı illerden 27.013 proje başvurusu alınmış durumdaydı. Ön değerlendirmeyi geçen 1.440 proje arasında ne mutlu bize ki Bayburt'tan 8 proje yer aldı. 3-4 Nisan tarihleri arasında çevrim içi sunumlar ile değerlendirilen projelerimizin 4'ü derece alarak bizleri onore etti. Bu başarıda emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere onlara destek veren okul yöneticileri, danışman öğretmenleri ve manevi desteklerini esirgemeyen ailelerine minnettarız." dedi.

5-9 Haziran'daki Türkiye Finallerini heyecanla beklediklerini belirten Güney, öğrencilerine başarılar diledi.