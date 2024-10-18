Reha Muhtar'dan haber var: Taburcu oluyor... Reha Muhtar'dan haber var: Taburcu oluyor...
3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'den yeni poz! Beğeni yağdı...
"Fatih Harbiye" dizisinde başlayan dostlukları aşka dönüşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, geçtiğimiz ay...Devamı için tıklayınız