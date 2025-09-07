ÖSYM, 7 Eylül 2025’te yapılan KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’unu erişime açtı.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek–Genel Kültür oturumuna ait Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın %10’luk kısmını erişime açtı.

Adaylar, sınavda yöneltilen tüm sorulara Temel Soru Kitapçığı diziliminde 7 Eylül 2025 saat 13.10’dan itibaren ÖSYM’ninAday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, izinsiz çoğaltılamayacağını ve yayımlanamayacağını duyurdu.