Dış Ticaret Endeksi verilerine göre, inşaat malzemesi ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 29,03 milyar dolara geriledi.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin aralık ayı ve 2024 yılı genel sonuçları açıklandı.

Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi ihracatı geçen yılın sınırlı ölçüde altında kaldı. 2024 yılında ihracat, pazardaki durgunluk, ABD dolarının güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki düşüş, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasındaki değerlenmeden olumsuz etkilendi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, aralık ayı ihracat performansına bağlı olarak 2024 yılı genelinde inşaat malzemesi sanayi ihracatı 29,03 milyar dolar oldu.

2024 yılında toplam ihracat, 2023 yılına göre değer olarak yüzde 0,5 azalırken, miktar olarak yüzde 1,2 artarak 45,88 milyon tona çıktı. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılı Aralık ayında ihracat, 2024 yılının Kasım ayına göre 70 milyon dolar artarken, 2,56 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu sonuçla birlikte, 2024 Aralık’ta ihracat değer olarak geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,6 yukarıda gerçekleşti.

2024 yılı aralık ayında, inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak 2024 yılı kasım ayına göre 390 bin ton artarak 4,04 milyon tona ulşaırken, ihracat miktar olarak 2024 yılı aralık ayında geçen yılın aralık ayına göre ise yüzde 5,6 oranında arttı.

Bu arada Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilere göre, 2024 Aralık ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı 932 milyon dolar olarak kaydedildi.

Raporda, aylık ithalatın miktar olarak artış gösterdiği belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2024 yılınınaralık ayında bir önceki aya göre düşüş yaşadı ve 2,93 dolar/kg oldu.