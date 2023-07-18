Bayburt Taşçılar Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinin geleneksel hale getirdiği yaz şenliğinde bu yılda coşku vardı.

16. Geleneksel şenliklerine Bayburt Millet vekili Orhan Ateş,İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Yönetimi,Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,İHH Bayburt başkanı İlhami Polat,Köy Dernek Başkanları ve misafirler katıldı.

Şenliklerde Sanatçı Sehlan Burak ilahi ve türküleriyle programa renk kattı.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ,Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem tüysüze plaket takdimi yapıldı.

Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul sponsorlara plaket takdimi yaptı.Şenlikler yemek ikramı ve halayların ardından sona erdi.