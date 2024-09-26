Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü dolayısıyla 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi yapılacak. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da 13 gemi ile 13 liman ziyareti gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek; 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren zaferin yıl dönümü dolayısıyla 27 Eylül'de gerçekleşecek törenlerle ilgili bilgiyi Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk verdi.

Tuğamiral Aktürk, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486’ncı yıl dönümü ve idrak edeceğimiz Deniz Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa’yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel gün kapsamında kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek; 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.