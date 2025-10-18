1.Balıkesir Kitap Fuarının açılış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarla yeni bir adım atarak, Cumhuriyet aydınlanmasını; kalemin, fikrin, bilimin gücüyle daha da büyütmek istediklerini belirtirken, “Fuarımızı, Cumhuriyetin kültür ve sanat yolculuğuna katkı sunması için Balıkesir’imize armağan ediyoruz. Yaşasın kültür ve sanat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!" dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunacak 1. Balıkesir Kitap Fuarı, görkemli bir törenle kapılarını kitapseverlere açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın katılımıyla Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdülkadir Durmaz, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, edebiyatçılar, yazarlar, basın mensupları, kitap tutkunları ve vatandaşlar katıldı. Fuara şair ve yazar Ataol Behramoğlu, onur konuğu olarak katıldı. Belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk, açılış programında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 200’ü aşkın edebiyatçı, gazeteci, akademisyen ile yüzden fazla yayınevinin yer alacağı fuarda söyleşiler, imza günleri ve dinletilerle edebiyat tutkunları bir araya gelecek. Fuar, on gün sürecek. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen sağlıklı sorunları nedeniyle açılış törenine katılamadı.

“ÇOK DEĞERLİ BİR FUAR"

Kültüre, sanata, bilgiye, sosyal hayata hasret kalan Balıkesir’i çok değerli bir fuarla buluşturduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1.Balıkesir Kitap Fuarının şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Kitaplar insanı, insanın da dünyayı değiştirdiğini belirten Akın, “Türkiye’nin kurtuluş reçetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikâyesidir. Ve bu reçetenin bir numaralı ilacı da kitaptır. Şurası çok açık: Kitaba ne kadar yakın durursak, muasır medeniyetler seviyesine de o kadar hızla ulaşırız!" dedi.

“SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

Balıkesir’i fuarlar ve festivaller kenti yapma sözü verdiğini hatırlatan Akın, bu sözü tuttuğunu söyledi. Balıkesir’i aromaterapiden tarıma, zeytinden kitaba her alanda fuarla ve festivalle buluşturmaya başladıklarının altını çizen Akın, “Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’de bugün açılışını yaptığımız “1. Balıkesir Kitap Fuarı" ile yeni bir adım atarak, Cumhuriyet aydınlanmasını; kalemin, fikrin, bilimin gücüyle daha da büyütmek istiyoruz.10 gün boyunca 200’ün üzerinde yazarımız, gazetecimiz, akademisyenimiz Balıkesir Kitap Fuarı’nda onlarca söyleşi ve yüzlerce imza ile birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

“BU TOPRAKLAR AYDINLANMA MÜCADELESİNİN KALESİDİR"

Kitap, kültür ve sanat gibi kavramlarının bir milletin hafızasını taşıdığını belirten Akın, “Bu kavramlar, bir kentin kimliğidir. Dolayısıyla bizler; bu kadim şehrin, Balıkesir’imizin, yani Kuvayımilliye’nin evlatları olarak hafızamıza sahip çıkmak ve kimliğimizi canlı tutmak için kitap fuarımızı, bir başlangıç kabul ediyoruz. İnanıyorum ki bu adımımız, uzun yıllar sürecek, bir gelenek haline gelecek ve Balıkesir’imizde önemli izler bırakacak…Fuarımızı, Balıkesir’imizde hayata geçirmemiz elbette bir tesadüf değil. Çünkü Balıkesir; tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle göründüğünden çok daha büyük bir şehirdir. Balıkesir, sahip olduğumuz tüm medeni kurumları borçlu olduğumuz Cumhuriyetimize giden yolun başlangıç noktalarından biridir. Balıkesir Anadolu’daki Kuvayımilliye mücadelesine yön vermiş bir merkez, bir karargâh ve bir kaledir. Biz, Kuvayımilliye’nin başkentiyiz! Her zaman gurur duyduğum İstiklal Madalyası sahibi dedem Ahmet Akın, Akıncılar Müfrezesinde görev almış Gönenli Yiğit Efe’dir. İstiklal Madalyalı dedenin torunu olarak Kuvayımilliyeci olmaya devam ediyorum. Ve bu topraklar sadece silahlı mücadelenin değil; kalemle, fikirle, bilimle verilen aydınlanma mücadelesinin de kalesidir!" şeklinde konuştu.

“BALIKESİR, TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ZENGİN BİR ŞEHİRDİR"

Türk edebiyatının nice büyük isimlerinin yolunun Balıkesir’den geçtiğini aktaran Akın, “Modern hikâyeciliğin, öz Türkçemizin, milli kimliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin; gözlerini Gönen’imizde dünyaya açtı. Anadolu insanının en saf duygularını, en gerçek yaşamını; tertemiz bir Türkçe’yle ölümsüzleştiren Sabahattin Ali’nin çocukluğu Edremit’imizin sokaklarında geçti. Ve elbette Balıkesir Lisesi. Bu köklü eğitim kurumu, Türk edebiyatımızın önemli isimlerinin yuvası olmuştur. Şiiriyle devrim yaratmış, fikirleriyle ufuk açmış Attila İlhan ve kurguladığı ölümsüz karakterlerle, romanlarıyla edebiyatımızın modernleşmesine büyük katkılar sunan Yusuf Atılgan’ın yolu da Balıkesir Lisemizden geçti. Bu büyük isimler; Balıkesir’in yalnızca tarihiyle değil, kültürel anlamda da ne kadar zengin bir şehir olduğunun ispatıdır. İşte yaşatmak istediğimiz hafıza ve kimlik budur!" şeklinde konuştu.

“BİZLER, CUMHURİYETİN VE ATATÜRK’ÜN NEFERİYİZ"

“Bizler Cumhuriyetin ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleriyiz." diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eğitimde de, bilimde de, kültür ve sanatta da tek pusulamız Ata’mız ve onun gösterdiği hedeflerdir. Balıkesir Kitap Fuarımızla köklü bir geçmişi ve kültür mirasını geleceğe taşıyacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyete en büyük katkı kültürdür, sanattır, bilimdir, özgür düşüncedir. Çünkü bu fuar yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmiyor, aynı zamanda Kaz Dağlarına, doğamıza, tarihimize, tarımımıza, turizmimize sahip çıkmak anlamına da geliyor. Bu fuar aynı zamanda bundan 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet Aydınlanmasına sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu fuarımızı, Cumhuriyetin kültür ve sanat yolculuğuna katkı sunmak için Balıkesir’imize armağan ediyoruz. Yaşasın kültür ve sanat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!"

ONUR KONUĞU: ATAOL BEHRAMOĞLU

1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan akademisyen, edebiyatçı ve şair Ataol Behramoğlu’nun kendi yazıp yönettiği hayatını anlatan kısa belgesel film seyredildi. Ardından kürsüye gelerek konuşmasını gerçekleştiren Türk şiirinin yaşayan efsanesi Ataol Behramoğlu, sağlık sorunlarına rağmen 1. Balıkesir Kitap Fuarı’na gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Onur konuğu olarak kendisini fuara davet eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini ileten Behramoğlu, iyileştiğinde Balıkesir’e tekrar gelerek şiir okuma sözü verdi. Belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk’te açılış programında konuşma yaparak fuarın Balıkesir’e ve tüm kitapseverlere hayırlı olması temennisinde bulundu.