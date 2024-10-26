Keşansporluı taraftarlar 7 günde 3 maç oynayacak Keşanspor antrenmanını ziyaret ederek takıma destek verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor bu zorlu virajda Yarın Karasusspor ile kendi sahasında oynayacak, 30 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Ferizlispor 2011 ve 3 Kasım’da da Karamürselspor ile kendi evinde oynayacak.

Keşansporlu Eşref Çelik ve Ömer Küçükkoz, dün takım antrenmanına giderek burada hem Antrenör Cihan Yeşilırmak’a geçmiş olsun dileğinde bulundular hem de yarın Karasuspor ile oynayacak olan Keşanspor’a başarılar diledi.

Eşref Çelik, yaptığı açıklamada Keşanspor’un 7 gün içinde 3 maç oynayacağını belirterek, “Ben öncelikle Cihan hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarın ve bu zorlu virajda oynayacağımız maçlara tüm futbolseverleri davet ediyorum. Cihan hocamın ve takımın her zaman yanındayız. Yarın da tribünleri doldurarak takıma destek olalım” Dedi.

Cihan Yeşilırmak’ta zorlu bir sürece gireceklerini belirterek, “Bizim amacımız bu 3 maçta alabildiğimiz kadar puanları hanemize yazdırmaktır. Oyuncularımızda bunun farkında, Karasuspor grubun ikinci sıradaki takımı ama biz bu maçtan da puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Buna da inanıyoruz. Diğer maçlarda da kendimize özgüven gelmesi lazım. 1 maç kazandıktan sonra devamının geleceğini düşünüyorum. Takımama da başarılar diliyorum, burada sizlerin de bizi her zaman ve her şartta desteklemeniz gerekiyor. Yalnıoz bırakmamanız lazım, grubun en az bütçesi olan takımız. Ona rağmen yarışmacı bir kadro oluşturduk. Bizim önceliğimiz bu sene ligde kalmaktır.” şeklinde konuştu.