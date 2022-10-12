Bu Belgesel Kop Savunmasının önemini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Bayburt’umuzun tanıtımına katkı sunabilmek düşüncesiyle Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Belgesel yakın bir tarihte Ankara yapılacak Galayla gösterime sunulacak.İkinci Gösterim 21 Şubat’ta Bayburt’ta yapılacak.

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Bayram yaptığı açıklamada;

1. Dünya Savaşı’nın en kritik noktalarından biri olan Erzurum - Bayburt hattındaki Rus işgaline karşı direnişi konu alan Zor Geçit Bayburt isimli belgeselimizin çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen, Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’mizin yapımcılığını üstlendiği bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese en içten duygularımla teşekkür ederim dedi.