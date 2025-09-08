Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, müzikte 25. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Sanatçı, 23 Ekim’de İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Ziynet Sali, “Hiçbir zaman şöhret olmaya oynamadım, amacım hep iyi şarkı ve müzik yapmaktı. O yüzden büyük pişmanlıklarım yok” dedi.

Sanatçı, yıllar içinde bazı denemeler yaptığını da belirterek, “Global işlerim olabilirdi. Bir kere denedim aslında, çok kolay olmadığını gördüm. Hâlâ yayımlayamadığım iki yabancı şarkım var. Belki bir gün çıkar” diyerek müzikseverlere ipucu verdi.

“YENİ BİR İSİMLE OLABİLİR: ZİZİ”

İngilizce şarkılarının bir gün yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuna ise gülümseyerek, “Olabilir, belki de başka bir isimle… Baksana herkes kendine bir nick name buluyor. Benimki Zizi olur” sözleriyle cevap verdi.

23 Ekim’de Harbiye Açıkhava sahnesinde gerçekleşecek büyük konser, Ziynet Sali’nin 25 yıllık müzik yolculuğunun en özel anlarını hayranlarıyla paylaşacağı bir geceye dönüşecek.