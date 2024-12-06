Türk müziğinin ölümsüz sesi Zeki Müren, Yaralı Gönül remiksi ile bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor! OIA Müzik’in sunduğu bu özel çalışma, 6 Aralık’ta, Zeki Müren’in doğum gününde, 45’lik plak formatında koleksiyonerlere ve hayranlarına armağan ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - 70’lerin başında İlk yayınlandığı 70’lerin başında fazla ilgi görmeyen şarkı 12 yıl önce Abdullah Ulunay Türkkan’ın Pulpfiction’a uyarladığı remiks ve klibiyle internet fenomeni haline gelmiş, ardından şarkı yarışmalarında en sık icra edilen şarkılardan biri olmuş, Murat Karahan, Nükhet Duru, Kenan Doğulu, Ümit Kuzey gibi sanatçılar tarafından albüm ve sahnelerde yorumlanmıştı. Bugün, hem nostalji sevenlere hem de yeni nesil müzik tutkunlarına, zamansız bir çalışma olarak hitap etmek için dijital platformlarda ve 45’lik plak formatında tekrar karşınızda.

Klipleriyle internetin kültlerinden biri haline gelen ve yapıldığı 12 yıl öncesinden beri viral olan Zeki Müren Yaralı Gönül Remiksi, şimdi özel baskı 45’lik plak olarak müzikseverlerin karşısında.

Yüzyılın Remiksi: "Yaralı Gönül"

Farklı filmlerden bir araya getirilen görselleriyle oluşturulan ve senkronize kurgusu ile dikkat çeken klibi bugüne kadar “Netin en zekice kurgulanmış klibi” gibi birçok övgü almış; parça ‘Yüzyılın remiksi’ olarak tanımlanmıştı.

A. Ulunay Türkkan’ın özgün fikriyle ortaya çıkan ve Nadir Baylan tarafından resmedilen plak kapağı, masal kitapları gibi 3D (pop-up) özel bir tasarıma sahip . Kapak açıldığında, rengarenk, fantastik bir sahnede büyüleyici bir Zeki Müren figürü ortaya çıkıyor.

Türkiye’de Bir İlk: Yapay Zeka ile Yeni Klip

Yaralı Gönül remiksi için hazırlanan yeni klipte Zeki Müren, yapay zeka teknolojisiyle yeniden canlandırılarak ekranlara geri döndü. Oğuz Gündüz ile birlikte kurgulanan klip ve Türkiye’de yapay zeka ile hazırlanan ilk müzik klibi olma özelliğini taşıyor.

"Memleketimden Müzikli Masallar" Serisinin İlk Plağı

Bu plak, Abdullah Ulunay Türkkan’ın derlediği Memleketimden Müzikli Masallar dizisinin ilk eseri olarak sunuluyor. Serinin diğer parçaları arasında Bir Ömür Atatürk, Kütahyalı Gomidas, Devran, İnsanlık Senfonisi gibi çalışmalar da yer alıyor.

Zeki Müren’in sesinden son yıllarda ünlenen Yaralı Gönül (Pulp Fiction) remiksinin arkasındaki ilham ve yapım sürecine ışık tutmak istiyoruz. Parçanın doğuş hikayesi, yanlış bilinenleri düzeltmemizi de gerektiriyor:

Misirlou, ilk kez 1927’de Tetos Demetriades tarafından Rebetika tarzında seslendirilmiş bir şarkıdır. Yunanca sözleri “Mısırlı bir kıza” hitaben yazılmış olup, şarkıda geçen ya habibi ve ya leli gibi Arapça ifadeler, eserin Ortadoğu kökenine işaret eder. Osmanlı topraklarında doğduğu anlaşılan şarkının adı da doğrudan “Mısırlı Kız” anlamına gelir.

Bu efsanevi melodi, yalnızca Yunan Rebetika tarzında değil, enstrümantal din dışı bir Musevi müzik türü olan Klezmer’de ve Yahudi İspanyolcası (Ladino) ile yazılmış sözlerle de seslendirilmiş; Dick Dale'in sörf müzik olarak yorumladığı haliyle Pulp Fiction filminde kullanıldıktan sonra tüm dünyanın bildiği bir parça haline dönüşür. Başka bir kuşak için bilinirliği ise yine bu kaydın mixlenmesinden oluşan 'Pump it' versionu ile olur, parçanın popülerliği bir daha artar. Parça Fox-Trot'tan Surf Rock'a kadar birçok tarzda plağa kaydedilir. Tarihi derinliği ve kültürel çeşitliliğiyle dünya müzik mirasının bir parçası halini alır.

Zeki Müren ise şarkıyı 70’lerin hemen başında Suat Sayın’ın sözleri ile plak yapar. Ancak ‘Dert Ortağım’ plağının B yüzünde yer alan şarkı o dönem sık yaptığı plaklar arasında fazla ilgi görmez, Zeki Müren deyince akla gelen şarkılardan biri haline dönüşmez.

Zeki Müren'in büyüleyici yorumu ve yıllar sonra yapılan remiksiyle "Yaralı Gönül", bu klasik melodiyi Türk müzikseverlerle bir kez daha buluşturmuş, hatta internetin kült kliplerinden biri haline gelmiştir.

Her Yerde Sizi Bekliyor!

Yaralı Gönül remiksi, 45’lik plak formatının yanı sıra Spotify ve diğer dijital platformlarda da dinleyicilerle buluşuyor.

Bu eşsiz koleksiyonu ve Zeki Müren’in büyüsünü yeniden keşfetmek için kaçırmayın!