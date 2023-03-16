Bayburtlu Hemşerimiz Yusuf Erkul,AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylığı için İstanbul Sütlücedeki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına adaylık müracaatını yaptı.

Yusuf Erkulu bu süreçte,Dernek Başkanları ve Köylüleri yalnız bırakmadı.

Yusuf Erkul adaylık başvurusunun ardından İstanbul İl başkanlığı önünde bir açıklama yaptı.Yusuf Erkul yaptığı açıklamada:

Aziz İstanbullu Hemşehrilerim,

Deprem felaketinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizin ve bilâ istisna tüm vatandaşlarımızın başlatmış olduğu seferberlik hamlesiyle birlikte bu yaraları saracağımıza inanıyorum.

Bugün itibariyle mezunu da olduğum Bakırköy Anadolu imam Hatip Lisesi'ndeki okul müdürlüğü görevimden ayrılarak, 'Türkiye Yüzyılı" vizyonuna TBMM çatısı altında katkı sunmak maksadıyla 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylığı için başvuruda bulunduğumu sizlerle paylaşmak isterim.

"Öğretmenlik" sıfatımın, her an beni takip edeceğinin ve omuzlarıma büyük bir sorumluluk yükleyeceğinin farkındayım. Özellikle maarif davamızın asıl öznesi olan çocukların ve gençlerin hayatına dokunmak, onlarla birlikte düşünmek, onların dertlerine ortak olmak ve onlarla birlikte istikamet üzere yol yürümek şu ana kadar ki en büyük mutluluk vesilelerim olmuştur.

Bugün itibariyle bu kardeşlerimin, genç arkadaşlarımın ve dahi tüm İstanbullu hemşehrilerimin arzularını, hayallerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini TBMM çatısı altında daha üst perdeden dile getirme noktasında bir sorumluluğu daha üstlenmeye talip olduğumu aynı heyecanla ifade etmek isterim.

Dünyayla entegrasyon noktasında endişeye kapılmadan, kendi inanç ve değer yargılarına yabancılaşmadan, mazisinden aldığı ilhamla âtiye göz diken bir neslin inşasına Gazi Meclis çatısı altında hizmet etme hayalim için hayır dualarınıza ve desteklerinize talip olduğumu en derin muhabbet ve hürmetlerimle arz ederim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Siyasetin tek limanı ahlaktır" şiarıyla hareket edeceğimi, İstanbul'da yaşayan, bu şehre ve bu vatana yürekten bağlı her bir hemşehrimizin yanımızda ve dahi gönlümüzde yeri olacağını gür bir sadayla seslendiriyorum. Rabbimden bu yolculuğumun ülkemize, İstanbul'umuza ve AK Partimizin her bir ferdine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.