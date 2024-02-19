Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun ilk Kurtuluş programında ,Bayburt’un Yukarı Kırzı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şehitlerimizi anma ve Eğitime destek gecesi düzenledi.

Programda,21 Şubat 1918’de Bayburt’tun Yukarı Kırzı Köyünde yaşanan Ermeni ayaklanması ve Ermeni Vahşeti anlatıldı.

21 Şubat 1918 yılında Rus İşgalini Fırsat bilen Ermeniler Rusların himayesinde katliama başladılar.Yukarı Kırzı Köyünde Süleyman Ağanın başını çektiği Mücadeleden sonra Köyde erkekler katledildi.Yalnız kalan kadınlar Ermenilerin eline geçmesinler diye diri diri kendilerini kuyulara atarak şehit oldular. Yukarı Kırzı Derneği İstanbul’da bu günler unutulmasın diye program düzenliyor.

Program Şehitlerimiz için Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.Slayt Gösterisinin yapıldığı Program duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu.

Programın ev sahibi Yukarı Kırzı Köyü Dernek Başkanı Şeref Durmuş Hoşgeldiniz konuşması yaptı ve Katılım sağlayan Siyasilere,Sivil toplum kuruluşları ve Köylülerine teşekkür etti.

Tarihçi Erkan Kaygusuz o günleri anlatan bir konuşma yaptı.

Kaygusuz Rus İşgali sonrası Ermenilerin Devlet kurma hayaliyle ahaliyi bölgeden göç ettirmenin derdine düştüler, katliama başladılar. Halk Bayburt’un bir çok bölgesinden Yozgat Tokat, Amasya bölgesine Muhacir gittiler dedi.

Emekli Müftü Vahdet Lüleci Selamlama konuşması yaptı, Şehitlerimiz için dua etti

Programa katılan AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında Bayburtlu hemşerilerimizin Vatan denince her daim üzerine düşeni yaptığını biliyoruz ve bu günlerde Coğrafyamızda yaşanan olaylara karşı Bayburtluların duyarlılığına teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Bu gün Coğrafyamızda yaşanan Emperyalist oyunlara dikkat çekti. Ezanımız dinmesin Bayrımız inmesin diye Şehitler verdiğimizi belirterek, Bu gün Şehitler vermemize neden olan terörist yapıların yanında olanları unutmamamız gerektiğini belirtti.

Programda söz alan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,katılımcılara teşekkür etti ve 25 Şubat’ta yapılacak 21 Şubat Kutlamasına herkesi davet etti, Genel Başkan Hicabi Durmuş 21 Şubat Çarşamba günü Eyüpsultan Camiinde Şehitlerimiz için Mevlit programı olduğunu belirtti.

21 Şubat Kurtuluş programında Yukarı Kırzı Dernek yönetimi Misafirlere yemek ikramında bulundu.