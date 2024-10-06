90 dakikası 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip bir gol daha bularak 3 puanın sahibi oldu.

TFF 3. Lig. 3. Grup'ta Karabük'ün ardından Yozgat deplasmanına konuk olan Bayburt Özel İdarespor ilk yarısında geri düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında Ali Burak Atmaca ile golü buldu ve durumu 1-1'e getirdi. Ev sahibi Yozgat Belediyesi Bozokspor 90+3'te bulduğu golle üç puanın sahibi oldu.

Sorgun İlçe Stadı’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmayı Emre Can Tatlıyer, Enes Samanlı, Anıl Çiftçi üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yozgat Belediyesi Bozokspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibi öne geçiren golü Atalay Yıldırım attı.

Maçın ikinci yarısında Bayburt Özel İdarespor daha iyi bir oyun sergiledi. Beraberlik için baskısını artıran temsilcimiz aradığı golü 63. dakikada buldu. Temsilcimize beraberliği getiren isim golcü oyuncu Ali Burak Atmaca oldu.

Ev sahibi ekip uzatma dakikalarında Gökhan Erdöl'le bir dol daha buldu ve karşılaşma 2-1 Yozgat'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

10 dakika uzatılan maçın 90+8 dakikasında Yozgat'tan Mehmet Mustafa Çolak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.