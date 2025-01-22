Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde dikkat çeken değişikliklere gitti. Yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 3 milyon 250 bin TL oldu. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 4 milyon TL ve her bir şube için en az 325 bin TL sermayeye sahip olmaları kriter olarak belirlendi.

Yönetmeliğe göre şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için ise asgari sermaye 4 milyon TL olarak belirlendi.

Bu arada yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları, tüzel kişi acenteler için aranılan asgari ödenmiş sermayeden az olamayacağı, şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acentelerin yılsonları itibarıyla satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az yüzde 4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorunda olacağı belirtildi. Söz konusu tutarın da her durumda 4 milyon TL’den az olamayacağının altı çizildi.

Yılsonları itibarıyla yapılacak ve ilave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflendi.

Yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz