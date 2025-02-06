21-22 Haziran'da yapılacak 2025-YKS başvuruları alınmaya başladı. Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı.

2025-YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan sınava başvurular 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.