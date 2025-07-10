Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, yurdun diğer kesimlerinde hava, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara'nın kuzeyi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri, Van’ın doğu kesimleri ile Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.