Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada proje ile birlikte yaklaşık 6 milyar lira tasarruf edileceğini açıkladı. Erdoğan, söz konusu yolun Afyonkarahisar-Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesiminin bölgeye hayırlı olmasını diledi.KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konya Çevre Yolu 2. Kesimi” açılış töreninde konuştu

Göreve geldikleri günden beri eser ve hizmet siyasetiyle Konya'ya ve Konyalılara layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması, şehrin dengeli şekilde kalkınması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Hem Konya'ya hem de bölgeye ekonomik, ticari ve tarımsal olarak katkı yapacak projelerine, yatırımlarına ve hizmetlerine her gün bir yenisini eklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın, kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi, temel önceliklerimizden biridir. Şu rakamı özellikle dikkatinizi çekiyorum, bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste-Hadimi Viyadüğü'nü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ne kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik" dedi.

Konya'nın 2002'de 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam bin 286 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden 1296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli, daha modern yapıya kavuşturduk. Konya-Ankara Yolu'nu, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar Yolu'nu, Konya-Aksaray Yolu'nu, Konya-Karaman Yolu'nu, Konya-Belören-Hadim Yolu'nu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık" diye konuştu.

"Konya Çevre Yolu, şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları ile Akşehir-Yunak Yolu, Taşkent-Balcılar Yolu, Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu ve Seydişehir-Bozkır Yolu gibi 11 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek tüm şehirlerinin emrine vereceklerini söyledi.

"YILLIK 6 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

Ülkenin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak, Konya'nın ulaşım imkânlarını çeşitlendirmiş olacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hizmete verdiğimiz Afyonkarahisar-Aksaray arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre katedilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış olduklarını belirterek, "Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz" diye konuştu.