Optik sektöründeki en son teknolojik gelişmeleri, ürünleri ve trendleri sergilemek üzere sektör profesyonellerini ikinci kez fuarlar kenti İzmir’de buluşturan OPTİC World İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı’nda 2025 yılı modelleri görücüye çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen ve 21 Şubat’ta kapılarını açan OPTİC World İzmir, ikinci kez optik sektörünü kentte bir araya getirdi.

23 Şubat Pazar gününe kadar sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuarda; gözlük çerçeveleri, güneş ve sporcu gözlükleri, koruyucu gözlükler, optik camlar, kontakt lensler, kontakt lens aksesuarları, bakım ekipmanları, gözlük kılıfları, güneş gözlüğü camları, optimetrik, oftalmolojik cihazlar ve aksesuarları, oftalmolojik ölçüm tanı ve tedavi cihazları, optik atölye ve laboratuvar için makine ve ekipmanlar, gözlük yedek parçaları, optik endüstrisi makineleri görücüye çıktı. 2025 yılının modası da OPTİC World İzmir raflarında yerini aldı. Katılımcı firmalar, 2025 yılında kemik ve renkli gözlüklerin daha çok tercih edileceğini ifade etti.

“Renkli camlı gözlükler üretiyor” Katılımcılardan Volkan Erkul, “Güneş gözlükleri de, optik gözlükler de biraz kalınlaşıyor ve büyüyor. Renkli gözlükler çok daha fazla tercih ediliyor. Birçok üretici renkli camlı gözlükler üretiyor” şeklinde konuştu.

“Bu sene kemikler ön planda” Katılımcılardan Özkan Taş ise bu sene kemik gözlüklerin ön planda olduğunu belirterek “Renkli camlar, aynalı camlar tercih ediliyor. Bölge bölge de değişiyor. İnsanların isteğine göre farklılaşıyor” dedi. Cansel Denktaş ise erkeklerde özellikle sportif, kemik gözlüklerin dikkat çektiğini belirterek “Kadınlarda daha büyük, renkli camlar, açık renkler tercih ediliyor. Çekik modeller de öne çıkıyor” diye konuştu.

“Optisyenlerin sözlerine kulak verilmeli” Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ise gözlük tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Karaçanak, gözlük seçiminde optisyenlerin sözlerine kulak verilmesini tavsiye ederek “Moda, tarz diye her çerçeve herkesin yüzüne oturmaz. Öncelikle cam numaralarına ve yüz hatlarına bakarız. Çerçeve seçiminde en önemli olay montajdır. Odak noktalarını yerine getiremeyecek şekilde çerçeve alınırsa sıkıntı yaşanır. O nedenle tüketicilerin optisyenlerin sözlerine kulak vermelerini, onların yönlendirmeleriyle hareket etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.