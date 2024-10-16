TSKB ve EBRD Türkiye’deki yeşil ekonomi yatırımlarını desteklemek amacıyla EBRD’nin Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) çerçevesinde ikinci kredi anlaşmasını imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine uzun yıllardır etkin destek sağlayan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), son olarak EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile Türkiye genelinde iklim dostu projeleri desteklemek amacıyla, Yeşil Ekonomi Finansman Fonu çerçevesinde 100 milyon Euro tutarında ikinci kredi anlaşmasını (GEFF II) imzaladı.

TSKB, Nisan 2022 tarihinde imzalanan GEFF I kredi anlaşması ile Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) programı çerçevesinde EBRD’den fon sağlayan ilk kurum olmuştu. Bu kredi anlaşmasının devamı niteliğini taşıyan GEFF II anlaşmasına; ilk anlaşmadaki hedeflere ek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği (gender responsive) kriterleri de dahil edildi.

GEFF II kapsamında kullandırılacak finansman, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı önlemleri gibi yeşil ekonomi yatırımlarının yanı sıra doğa ve biyoçeşitlilik, mavi ekonomi ile sürdürülebilir ulaşım ve turizm gibi alanları da kapsayacak.

EBRD ile gerçekleştirilen kredi anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “TSKB olarak, uzun yıllardır ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geleceği dönüştüren projeler geliştiriyoruz. Değerli iş ortağımız EBRD’nin Türkiye ofisinin kuruluşu ile iş birliklerimize hızla başlayarak bugüne dek, tarım finansmanı, enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji gibi temalarda, kofinansman anlaşmaları da dahil olmak üzere, toplamda yedi anlaşma imzaladık. EBRD ile 2022 yılında Yeşil Ekonomi Finansman Fonu çerçevesinde imzaladığımız kredi ile Türkiye’de programın ilk uygulayıcısı olduk. GEFF I’in devamı niteliğinde olan GEFF II kredi anlaşması ile iklim hedeflerimizin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğini de önemli bir kriter olarak ele alıyoruz. Bu sayede kapsayıcı dönüşüme katkı sunmayı hedefliyoruz. Uzun yıllardır Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odağında şekillendirdiğimiz kredi portföyümüzle iklim risklerini azaltım ve uyum eksenindeki yatırımları, emisyon hedeflerimiz doğrultusunda destekleyerek ön almaya ve ülkenin yeşil dönüşümüne katkımızı kapsayıcılık lensimizle günden güne büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.