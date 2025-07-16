Bursa Yenişehir halkı 15 Temmuz gecesi yine meydanları doldurdu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı konuşmada, “Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz gibi kara bir gece yaşatmasın” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Yenişehir’de farklı etkinliklerle anıldı. Yenişehir Kaymakamlığı koordinesinde Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen program, Yenişehir Şehitliği’nde okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Edilen duaların ardından şehitliğe karanfil bırakıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı ve yönetimi, şehitliğin ardından Yenişehir Gaziler Derneği’ne ziyarette bulundu. Gazilerle sohbet eden Başkan Ercan Özel, “Memleketimizi ve bağımsızlığımızı şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmuyoruz. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Başkan Ercan Özel, daha sonra Çınarlı Camii’nde 15 Temmuz Şehitleri için okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit-i Şerif programına katıldı. Saat 21.00’i gösterdiğinde Yenişehirliler Derviş Eroğlu Bulvarı’nda toplanarak Heykel Meydanı’na doğru Zafer Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce Yenişehirli katıldı. Yürüyüşün ardından Yenişehirliler, Osmangazi Millet Bahçesi Meydanı’nda bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri eşliğinde meydanda toplanan ilçe halkı, marşlara eşlik etti.

Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugün burada, milletimizin yazdığı en onurlu direniş destanlarından biri olan 15 Temmuz’un yıldönümünde bir aradayız. Bugün, demokrasimize, bayrağımıza, ezanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıktığımız, millet olmanın ne demek olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gündür” diyerek sözlerine başladı. Başkan Özel, “15 Temmuz 2016 gecesi, devletimizin kalbine sızmış hain FETÖ mensupları, milletin silahını millete çevirerek kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Büyük Türk Milleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inmiş, hain terör örgütünün karanlık emellerine karşı gövdesini siper etmiştir. Tankların önüne yatan bedenler, uçaklara karşı yükselen dualar, kurşunlara karşı atılan tekbirler… İşte bu, Türk milletinin iradesidir. O gece, 251 şehidimiz canını verdi. Binlerce gazimiz, vatan uğruna bedenini siper etti. Onlara borcumuz asla ödenemez. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Özel, konuşmasını şöyle tamamladı: “FETÖ gibi hain yapılar, sadece silahla değil; eğitimle, medya ile din kisvesiyle zihinleri zehirlemeye çalıştı. Ama Türk Milleti olarak bizler bu oyunu gördük, bozduk ve yok ettik. Bugün görevimiz, bu ruha sahip çıkmak, demokrasimizi her zamankinden daha güçlü kılmak ve gelecek nesillere bu şuuru aktarmaktır. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde buraya gelerek millî birliğimize güç kattığınız için hepinize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz gibi kara bir gece yaşatmasın.”

Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da şunları söyledi: “15 Temmuz hain darbe girişimi, yakın tarihimizdeki diğer askeri darbelerden çok farklı bir darbe girişimiydi. Eğer FETÖ terör örgütü başarılı olsa, ülkenin mevcut yapısını, kurumlarını topyekun bir şekilde ortadan kaldırarak yani Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkarak, destek aldığı dış mihrakların güdümünde kukla bir devlet kurma hedefini gerçekleştirmiş olacaktı. Çünkü millete karşı çevirdikleri namluları tereddütsüz bir şekilde ateşlemeleri, karşılarındaki silahsız insanları acımasızca katletmeleri bu yapının Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle en ufak bir bağının kalmadığının en açık bir göstergesiydi. Bunun içindir ki Allah'a şükürler olsun milletimizin ferasetiyle defedilen bu darbe girişimi sonunda zaferin adı Türkiye'dir. Çünkü bu haince tuzaklardan daha da güçlenerek çıkan, artık kendi içindeki virüsleri temizleyen bir Türkiye vardır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını ve kanını feda etmiş tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz 2016 gecesi şehit düşen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar ve bereketli ömürler diliyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın, harici ve dahili düşmanlardan vatanımızı ve milletimizi ebediyen muhafaza eylesin. Devletimiz ve milletimiz daim muzaffer olsun.”