Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetleri, mevzuata aykırı davranışları nedeniyle geçici olarak durduruldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketlerine yönelik önemli bir karar aldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/34)” ile üç şirketin faaliyetlerine geçici süreyle yasak getirildi.

Tebliğe göre, 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen RTSC Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Mentor Marine Consultants İstanbul Sigorta Ekspertiz Gözetim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyetleri 1'er ay, Stan Loza Gözetim Etüd Kontrol Servis Hizmet Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyetleri ise 2 ay süreyle durduruldu.

Karar, 14 Eylül 2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve ilgili tebliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınırken, 31 Temmuz 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.