Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda konforu ve güvenliği artırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen kavşak düzenleme çalışmaları, Atatürk Bulvarı, Ali Fuat Güven Bulvarı ve Dr. Sadık Ahmet Bulvarı kesişiminde başlatıldı.

Söz konusu çalışmalar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Aynı zamanda altyapı kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde sürdürülen düzenleme ile birlikte kavşaktaki trafik akışının daha verimli ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Kavşak düzenlemesi kapsamında sadece trafik akışı değil, çevre düzenlemesi de göz önünde bulunduruluyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de kavşak çevresinde yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirerek bölgeye estetik bir görünüm kazandırıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, çalışmaların tamamlandığında kavşakta bekleme süresinin önemli ölçüde azalacağını belirterek, proje sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların günlük ulaşımında ciddi bir rahatlama sağlanacağını ifade etti.