Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Branşı 2. Grup Dersler Eğitici Eğitimi Kursu”nda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk haftasının Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle orman sevgisi ve korunması temalı etkinliklerle açılacağını duyurdu. Bakan Tekin, öğretmenlerin sahada karşılaştığı sorunları çözmek için istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam’da 16 ilden yaklaşık 500 öğretmenin katıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Branşı 2. Grup Dersler Eğitici Eğitimi Kursu” programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak öğretmenlerle istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını belirten Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretmenlerin katkılarıyla şekillendiğini ifade etti.

“Öğretmenlerimize Güveniyoruz”

Eğitim sisteminin bilgi yüklemeye odaklı olduğu eleştirilerini dikkate alarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatı modern pedagojik yaklaşımlara uygun şekilde revize ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, “Uluslararası raporlar ve öğretmenlerimiz, sistemin bilgi yüklemesine dayalı olduğunu söylüyordu. Biz, çocuklarımızın farklı öğrenme ortamlarını göz önünde bulundurarak müfredatı hafiflettik ve beceri odaklı bir yaklaşım benimsedik” dedi.

Bazı kazanımların zorunlu eğitimden çıkarılmasının bilimsel olmadığını düşündükleri için değil, daha uygun eğitim süreçlerinde öğretilmesi gerektiği için yapıldığını vurguladı.

Örneğin, trigonometri gibi konuların lisans düzeyinde öğretilmesinin daha uygun olduğunu belirtti.

Modele yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Tekin, “Bize ‘Türkiye’ye özgü model üretemezsiniz’ diyorlar. Ben de diyorum ki, 1 milyon 100 bin öğretmenimizle bunu üretemezsek kim üretecek? Öğretmenlerimize güveniyorum. Güney Kore ya da Finlandiya modelini kopyalamak yerine, kendi modelimizi öğretmenlerimizle inşa ediyoruz” dedi. Milli birliğe vurgu yapan Bakan Tekin, “Bu coğrafyada binlerce yıl farklılıkları ötekileştirmeden bir arada yaşadık. Çocuklarımıza bu müşterek değerleri ve millet olma azmini öğretmek, Bakanlığımızın ana görevlerinden biridir” diye konuştu. Eğitim programlarının hafifletildiğini ve çağın gerektirdiği becerilere odaklanıldığını belirtti.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak okullarda orman sevgisi ve korunması temalı etkinlikler düzenleyeceklerini duyuran Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl orman yangınları hepimizi üzdü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde vatan sevgisi ve tabiata saygı ön planda. Bu nedenle yeni eğitim yılını, çocuklarımızın ülkesini ve doğasını koruma bilinciyle açacağız” dedi.