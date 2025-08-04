Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kentpark Yapay Plajı her yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Açıldığı günden bu yana geçen bir aylık sürede 17 bin kişiyi ağırlayan yapay plaj, sıcak yaz günlerinde hem Eskişehirlilere hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere serinleme ve dinlenme imkânı sunuyor.

2017 yılından bu yana hizmet veren ve yaz aylarının vazgeçilmez adresi haline gelen Kentpark Yapay Plajı, 350 metre uzunluğunda geniş bir alan üzerine kurulu. Tesis içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzu ise yüzme sporuyla ilgilenenler için alternatif bir alan sunuyor. Güvenlik konusunda da hassasiyet gösterilen plajda, profesyonel cankurtaran ekipleri görev yaparak olası boğulma risklerine karşı önlem alıyor.

Plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için girişin ücretsiz olduğunu belirtirken, yetişkinler için plaj giriş ücreti 350 TL, olimpik havuz girişi ise 500 TL olarak açıklandı. Tesiste hem plaj hem de havuz hizmeti, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında veriliyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler için belediyenin resmi web sitesi olan www.eskisehir.bel.tr adresindeki “tarifeler” bölümü ve 0534 694 29 96 numaralı telefon hattı üzerinden bilgi verileceği bildirildi.

Yaz boyunca kentte adeta deniz havası estiren Kentpark Yapay Plajı, Eskişehirlilerin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlamaya devam edecek.