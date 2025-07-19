Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Tam Gün Spor Okulu'nda ilk dönem tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyespor iş birliği ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda çocuklar spora ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşarken, yaz tatillerinde keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. 3 dönem halinde haftanın 3 günü düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 4-16 yaş aralığındaki çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde spor yaparken, ilk dönem sonunda çocuklar sertifikalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Spor Okulu’nda çocuklar, yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, güreş, basketbol, taekwondo ve sporları ile akıl-zekâ oyunlarında eğitim aldı. Binlerce çocuğa spor imkanı sunacak olan Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem 21 Temmuz-9 Ağustos, üçüncü dönem ise 11 Ağustos-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Tam Gün Spor Okulu’nda da çocuklar sertifika heyecanı yaşadı. 3 hafta boyunca haftanın 5 günü düzenlenen Tam Gün Spor Okulu'na katılan çocuklar, yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirdi. 3 dönem halinde düzenlenecek Tam Gün Spor Okulu'nda ikinci dönem 21 Temmuz-8 Ağustos, üçüncü dönem ise 11 Ağustos-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çocukların ve gençlerin en az bir spor ve bir sanat dalıyla uğraşmasını önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yaz Spor Okulları sayesinde binlerce çocuğun ve gencin yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiğini söyledi. Ailelerin çocuklarını Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Spor Okulu’na göndermelerini de tavsiye eden Başkan Bozbey, sertifika heyecanı yaşayan çocukları da tebrik etti.