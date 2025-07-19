Gemlik Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ işbirliğinde, Karsak Deresi’nde kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Alper Makam ve Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mevkiinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Heyete; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Zafer Partisi İlçe Başkanı Nilüfer Toprakçı ve DEM Parti ilçe eş başkanı Abdurrahman Uygur ve yöneticileri, Gemlik Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Derneği Başkanı Aliye Özcan ve yönetimi, Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Halil Ataş ve yönetimi, Türkiye Muhtarlar Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Ayhan Gündoğdu ve muhtarlar, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve yürütme kurulu üyeleri, BUSKİ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Başkan Deviren: “Karsak Deresi artık siyaset üstü bir mesele”

Temizlik çalışmalarının yapıldığı alanda basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Şükrü Deviren, Karsak Deresi’nin çevre açısından Gemlik’in en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Deviren, “İznik Gölü’nden Körfez’e kadar uzanan bu deremiz, sanayinin etkisiyle ciddi şekilde kirlenmiş durumda. Geldiğimiz noktada tüm siyasi partilerimizle, devlet kurumlarımızla ve Büyükşehir Belediyemizle çözüm için el ele verdik. AK Parti Gemlik İlçe Başkanımız Mehmet Taşar ve MHP Gemlik İlçe Başkanımız Emrah Keskinden ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etmiştik. İlçe başkanlarımıza desteği için teşekkür ediyorum. DSİ ve BUSKİ'nin koordineli çalışması da çok önemli. Bazı meselelerin siyaset üstü yaklaşımla kısa sürede çözülebileceğini bugün hep birlikte görüyoruz. ” dedi.

BUSKİ ve Tarım AŞ’den destek mesajı

Açıklamada konuşan BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Alper Makam da ortak çalışma vurgusu yaparak “Gemlik Belediyesi ile birlikte bu temizliği yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in de destekleriyle, Tarım AŞ iş birliğiyle çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar ise, “Gemlik’te 60 personelimizle temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir ve Gemlik Belediyesi iş birliğinin etkisini daha net göreceğiz” şeklinde konuştu.